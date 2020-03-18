Компания Porsche будет печатать кресла на 3D-принтере (Фото)

Центральная часть подушки и спинки сиденья частично изготавлива­ется объёмной печатью из комбинации полиуретановых материалов.

Компания Porsche разработала сиденья с использованием деталей, распечатанных на 3D-принтере. Впервые новую технологию опробовали на кресле-ковше — том, что на спорткарах Porsche.

Внешняя обивка кресла создана из материала Racetex с крупной перфорацией. Специальные окошки в сиденье позволяют увидеть цветные детали, напечатанные на 3D-принтере.

Новые материалы позволяют выбрать один из трёх уровней жёсткости. Также доступна любая расцветка внутренней части кресел. Современные Porsche пока не имеют такой персонализации.

К маю 2020 года будет готова первая партия из 40 "напе­чатанных" кресел с шести­конечными ремнями безопасности. Их предложат владельцам гоночных купе Porsche 718 и 911, участвующих в европейских чемпионатах.

После сбора отзывов и доработок — где-то с середины 2021 года — новые сиденья поступят в свободную продажу и будут устанав­ливаться в том числе на дорожные модели Porsche.