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Компания Porsche будет печатать кресла на 3D-принтере (Фото)

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Компания Porsche будет печатать кресла на 3D-принтере (Фото)
09:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pinterest.com

Центральная часть подушки и спинки сиденья частично изготавлива­ется объёмной печатью из комбинации полиуретановых материалов.

Компания Porsche разработала сиденья с использованием деталей, распечатанных на 3D-принтере. Впервые новую технологию опробовали на кресле-ковше — том, что на спорткарах Porsche.

Внешняя обивка кресла создана из материала Racetex с крупной перфорацией. Специальные окошки в сиденье позволяют увидеть цветные детали, напечатанные на 3D-принтере. 

Новые материалы позволяют выбрать один из трёх уровней жёсткости. Также доступна любая расцветка внутренней части кресел. Современные Porsche пока не имеют такой персонализации.

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К маю 2020 года будет готова первая партия из 40 "напе­чатанных" кресел с шести­конечными ремнями безопасности. Их предложат владельцам гоночных купе Porsche 718 и 911, участвующих в европейских чемпионатах.

После сбора отзывов и доработок — где-то с середины 2021 года — новые сиденья поступят в свободную продажу и будут устанав­ливаться в том числе на дорожные модели Porsche.

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Porsche, Сиденья, 3D-принтер, Компания Porsche, Печатать на 3D-принтере, Автомобильные кресла.
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