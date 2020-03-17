Volkswagen ID.1: компания готовится выпустить недорогой электрокар к 2023 году

Новая модель бюджетного электрического автомобиля компании Volkswagen получила название ID.1.

Через 3 года на конвейер поставят Volkswagen ID.1. Отметим, что это будет самый маленький электрокар бренда. У него будут такие же короткие свесы, как и у up!, маленький багажный отсек и довольно просторный для общих параметров авто салон. Вероятнее всего одновременно с базовой версией производитель начнет выпускать внедорожник и даже однообъемник с таким же названием.

В качестве платформы производитель использует MEB – эта тележка была задействована при разработке модели ID.3. Новинку оснастят небольшими аккумуляторами на 24 и 36 кВт*ч. Отметим, что для современных машин это очень мало, так как обычно используют батареи как минимум на 60 кВт*ч.

Производители отдали предпочтение таким маленьким аккумуляторам, чтобы максимально снизить стоимость новинки. Предположительно модель сможет проехать от 220 до 290 километров на одной подзарядке.

Напомним: