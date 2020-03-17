Kia Picanto: в сети появились первые фото обновленного авто

Новую обновленную модель удалось запечатлеть в ходе рекламной фотосессии в Германии.

На профильном корейском сайте появились первые снимки обновлённого Kia Picanto, который был замечен в Германии во время съёмки рекламного ролика.

На фотографиях автомобиль имеет красные элементы экстерьера на кузове, что указывает на "заряженную" версию модели.

Кроме того новинка имеет боле агрессивную переднюю часть благодаря новому бамперу, модернизированной нижней решетке и пересмотренной оптике.

Также противотуманные фары теперь расположены в новых секциях. Задняя часть модели пока не была рассекречена.

Согласно имеющимся данным новый хэтчбек будет приводиться в движение прежней моторной гаммой. Так, актуальная версия Picanto оснащается 1,0- и 1,2-литровыми двигателями мощностью 67 и 84 л.с.

Напомним: