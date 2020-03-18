Скачать
Среда, 18.03.2020
Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
Таможня успокоила украинцев: продукты с полок магазинов не исчезнут
Таможня: Продукты с полок супермаркетов не исчезнут
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру, в финале обыграв Даррена Моргана
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру, в финале обыграв Даррена Моргана
Народные приметы, традиции и обряды на 19 марта
Народные приметы, традиции и обряды на 19 марта

В Сети компания Volkswagen опубликовала фото электрического ретро-фургона

В Сети компания Volkswagen опубликовала фото электрического ретро-фургона
11:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Модель создана на основе модели T1 Samba Bus 1966 года.

Автопроизводитель Volkswagen показал новый электрический фургон e-BULLI. 

Публичный дебют модели случится на выставке Techno Classica в конце марта в Эссене.

Оригинальный T1 Samba Bus переделали абсолютно полностью. Модель собрали на новом, более безопасном шасси, в салоне автомобиля применили цифровую приборную панель и сиденья, обитые кожей. 

Также фургон получил светодиодные фары и планшет, установленный в потолочную консоль. Технические характеристики автомобиля пока держат в тайне. 

В ближайших планах Volkswagen выпустить электрические кроссовер, минивэн и, вероятно, флагманский седан, который станет идеологическим преемником модели Phaeton. Помимо этого, не исключено что будет электрический внедорожник.

Компания Porsche будет печатать кресла на 3D-принтере (Фото)

Всего к 2025 г. немцы надеются запустить в серию свыше 20 машин с электрическими двигателями.

Первым серийным электромобилем немецкого автопроизводителя, построенного на новой платформе MEB, стал хэтчбек ID.3. Пятидверный хэтчбек использует особые плоские батареи, которые располагаются под полом автомобиля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, e-BULLI, Ретро-фургон, Электрический фургон e-BULLI.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
02 Едим и не болеем: продукты, укрепляющие иммунитет
03 Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
04 Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
05 Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
ТОП 4 Знака Зодиака, которые чаще других выигрывают в лотерею
ТОП 4 Знака Зодиака, которые чаще других выигрывают в лотерею
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь