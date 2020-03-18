В Сети компания Volkswagen опубликовала фото электрического ретро-фургона

Модель создана на основе модели T1 Samba Bus 1966 года.

Автопроизводитель Volkswagen показал новый электрический фургон e-BULLI.

Публичный дебют модели случится на выставке Techno Classica в конце марта в Эссене.

Оригинальный T1 Samba Bus переделали абсолютно полностью. Модель собрали на новом, более безопасном шасси, в салоне автомобиля применили цифровую приборную панель и сиденья, обитые кожей.

#Volkswagen e-BULLI ukazuje jaka będzie przyszłość klasycznych modeli samochodów Nadwozie i konstrukcja Volkswagena T1 „Samba Bus” (1966) połączone z elementami współczesnego, elektrycznego układu napędowego

Pokaz ma Techno Classica w Essen, w dniach od 25 do 29 marca pic.twitter.com/l2LeueT5nC — MotoUSmolenia (@auto_moto_pl) March 2, 2020

Также фургон получил светодиодные фары и планшет, установленный в потолочную консоль. Технические характеристики автомобиля пока держат в тайне.

В ближайших планах Volkswagen выпустить электрические кроссовер, минивэн и, вероятно, флагманский седан, который станет идеологическим преемником модели Phaeton. Помимо этого, не исключено что будет электрический внедорожник.

Всего к 2025 г. немцы надеются запустить в серию свыше 20 машин с электрическими двигателями.

Первым серийным электромобилем немецкого автопроизводителя, построенного на новой платформе MEB, стал хэтчбек ID.3. Пятидверный хэтчбек использует особые плоские батареи, которые располагаются под полом автомобиля.