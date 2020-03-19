Компания Tesla запрещают поставки автомобилей в Японию

Sharp подала иск о нарушении патентных прав против японского подразделения Tesla.

Добиваясь судебного запрета на прекращение импорта некоторых электромобилей в Японию, сообщил в среду источник, знакомый с этим вопросом.

В иске, поданном в Токио, утверждается, что оборудование мобильной связи, установленное в некоторых моделях Tesla, нарушает патенты, принадлежащие Sharp, сказал источник, который отказался быть идентифицированным из-за деликатного характера проблемы.

Представитель Sharp отказался от комментариев, в то время как Tesla не сразу ответил на запрос Reuters по электронной почте.

Sharp, подразделение тайваньской Foxconn, в последние месяцы активно ведет дела о нарушении патентных прав, обвиняя телевизионный бренд США Vizio Inc и китайского производителя смартфонов OPPO.