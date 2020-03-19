Сверхточную копию нового Kia Sorento уже напечатали на 3D-принтере (Видео)

Миниатюрный Sorento удивляет точной детализацией.

В Корее художник создал на 3D-принтере копию нового Kia Sorento. Кроссовер поражает детализацией. Для создания проекта автоконцерн предоставил компьютерные модели Sorento.

Автор создавал проект с нуля, используя свои навыки художника, технологию 3D-принтера и данные корейского концерна.

Реалистичности модели придают светодиодные фары ближнего света, также светодиоды использованы при создании габаритов, поворотников и задних фонарей, они включаются с помощью пульта дистанционного управления.

Кроссовер пришелся бы по душе не только пятилетнему мальчишке, но и опытному автомобилисту. Кроме фонарей у кроссовера также в рабочем состоянии находится приборная панель. Ли Санг-Вон создал ее из маленьких кусочков липкой ленты разных цветов.

Официальная премьера Kia Sorento нового поколения пройдет онлайн 19 марта на официальной странице Kia в Facebook.