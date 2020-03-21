В честь легендарной трассы: Audi зарегистрировала новое название

В ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза немецкая компания получила права на новое название.

Компания Audi зарегистрировала 10 марта новое название в честь легендарной трассы Нюрбургринг. Новое имя может использоваться на «транспортных средствах, деталях и принадлежностях транспортных средств», согласно информации торговой марки.

Отметим, что автопроизводители довольно часто регистрируют различные названия перед соревнованиями. Однако не исключено, что компания решила обновить твой автомобиль R8, которому уже пять лет.

Более хардкорная модель, вероятно, снизит вес и добавит больше сил к 5,2-литровому безнаддувному V10, который в настоящее время выдает 620 л.с. и 580 Нм крутящего момента. С нуля до сотни спорткар разгоняется всего за 3,1 секунды, а максимальная скорость составляет 331 км/ч.

Также эксперты предполагают, что специальное издание R8 Green Hell может украсть составить конкуренцию Lamborghini Aventador SVJ за звание самого быстрого серийного автомобиля на Нюрбургринге. Для этого необходимо пройти трассу менее чем за 6 минут и 44,95 секунды.