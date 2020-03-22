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На продажу выставлен уникальный полицейский Ford Mustang

На продажу выставлен уникальный полицейский Ford Mustang
14:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Автомобиль 1989 года выпуска предназначался для силовых структур Северной Америки.

Аукционный дом Mecum пустит с молотка редкую спецверсию Ford Mustang SSP.

Купе сохранилось в первозданном виде, данный экземпляр отличает полицейская ливрея и спецсигналы, на заводском креплении держится помповое ружьё, а также присутствуют оригинальная рация и телефон. 

Уникальность выставленного на продажу Ford Mustang SSP заключается не только в идеальном техническом и внешнем состоянии и комплектности, но и в том, что это одна из 32 машин, которые проходили службу в рядах Королевской конной полиции Канады.

Кроме того, этот экземпляр оснащен 5-ступенчатой "механикой", тогда как на большинстве служебных Mustang в сочетании с 5,0-литровым V8 устанавливали 4-диапазонную автоматическую трансмиссию.

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Ford Mustang SSP выпускался ограниченными партиями для полиции, пограничников, ФБР и ВВС США. С 1979 по 1993 год произвели порядка 15 000 таких машин.

Все они отличались оснащением, усиленным кузовом и шасси, модернизированной системой охлаждения, дополнительными генераторами, высокоточным спидометром и полноразмерным запасным колесом.

Торги пройдут в середине мая нынешнего года, стартовая цена пока не называется.

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Все по теме:

Автомобили, Авто, Ford Mustang, Новинки авто, Продажи авто, Полицейские авто, Полицейский Ford Mustang, Ford Mustang SSP.
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