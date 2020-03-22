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Дрифт на Lamborghini Huracan закончился пожаром (Видео)

Дрифт на Lamborghini Huracan закончился пожаром (Видео)
09:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Возник пожар, но суперкар успели потушить и он остался целым.

Парни с канала Hoonigan устроили на своей базе большое шоу для гостей, и одним из самых ярких моментов стал дрифт на Lamborghini Huracan. 

Владелец не жалел дорогой суперкар и бесконечно крутил "пончики" на площадке под съёмку несколькими квадрокоптерами. 

В финале водитель упёрся на Lamborghini Huracan в стену, сломав передний бампер, нажал на педаль газа и отпустил только после взрыва задних покрышек.  

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Напомним, компания Audi зарегистрировала 10 марта новое название в честь легендарной трассы Нюрбургринг. Новое имя может использоваться на "транспортных средствах, деталях и принадлежностях транспортных средств", согласно информации торговой марки.

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Автомобили, Авто, Lamborghini Huracan, Дрифт на Lamborghini Huracan.
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