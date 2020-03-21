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Электрический Porsche Macan появится в 2022 году

Электрический Porsche Macan появится в 2022 году
09:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

В основу новинки ляжет платформа для электрокаров PPE.

Впервые Porsche Macan дебютировал в 2014 году и сразу обрел большую популярность — в прошлом году автопроизводителю удалось реализовать порядка 100 тыс. экземпляров модели. И теперь настало время для выпуска второго поколения модели, которое получит полностью электрическое исполнение.

"Мы уже начали разработку электрического Macan. Мы, в Porsche, обязаны думать о спортивных решениях для электромобилей и работать над ними", — рассказал Майкл Штайнер, член правления Porsche по исследованиям и разработкам.

В основе новинки, которая больше не будет производиться с традиционными ДВС, лежит новая архитектура Premium Platform Electric (PPE). Это довольно рискованный шаг для успешной модели, особенно учитывая относительно небольшую, но растущую долю рынка электромобилей во всем мире. Таким образом, чтобы противостоять любому сопротивлению со стороны покупателей, которые могут не захотеть электрический Macan, Porsche продолжит продавать актуальную генерацию кроссовера вместе с совершенно новой версией.

Дизайн электрического Macan будет перекликаться с новым Taycan ввиду их общей черты — наличия электромоторов. Однако общая форма и силуэт электрического Macan вряд ли сильно изменятся по сравнению с традиционной версией автомобиля. Электрическая платформа позволит Porsche полностью переосмыслить дизайн интерьера, а плоский пол должен освободить значительно больше места внутри для пассажиров.

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Porsche также подтвердил разработку электрических спортивных автомобилей Boxster и Cayman. Отмечается, что уже почти 10 лет Porsche пропагандирует идеи электрификации своих спортивных автомобилей начального уровня.

Автопроизводитель объявил, что специалисты марки могут создать новую, еще не анонсированную электрическую платформу. "Тележка" будет отличаться от электрической платформы Audi и Porsche PPE, которая ляжет в основу электрического Macan.

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Автомобиль, Porsche, Авто, Porsche Macan.
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