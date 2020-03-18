Тюнинг-компания "переделала" Porsche Boxster в купе-универсал

Тюнинг-компания закончила работу над внешним видом шутинг-брейка на основе Porsche Boxster.

Нидерландская тюнинг-компания Van Thull Development "поработала" над внешним видом шутинг-брейка на основе Porsche Boxster первой генерации. 2-дверке благодаря композитным панелям увеличили заднюю часть кузова, а затем всю машину окрасили в синий оттенок Miami Blue.

Основой купе-универсала стал Porsche Boxster серии 986, при этом имеются элементы, взятые у иных моделей.

Таким образом, переднюю часть кузова вместе с фарами позаимствовали у 911 GT3 (997), боковые стёкла – у 911 (996), а бампер и фонари – у 911 седьмой генерации. Крышу удлинили за счёт углепластиковых вставок; заднее стекло, предположительно, от Peugeot.

После окончания работ над внешностью тюнеры станут прорабатывать салон, в том числе багажник.

Поскольку в нём фактически располагается мотор, то перед специалистами стоит сложная задача: сохранить полезный объём на таком уровне, чтобы можно было вместить хотя бы 2 дорожные сумки, и в то же время изолировать моторный отсек.