Audi готовит кросс-купе Q5 Sportback

Новый вариант модели покажут вместе с базовым Q5 в традиционном кузове.

Обновленный Audi Q5, премьера которого должна состояться осенью текущего года, будет награжден купеобразной вариацией с приставкой Sportback.

Осенью нынешнего года немецкая компания готовится презентовать обновлённый кроссовер Audi Q5, который впервые обзаведется купеобразной модификацией.

Все узлы и моторы купеобразный Q5 полностью позаимствует у базовой модификации. Никакой информации у нас нет. Например, текущий Audi Q5 доступен с двумя агрегатами: 2,0-литровым 249-сильным бензиновым турбодвигателем и 3,0-литровым турбодизелем с той же производительностью.

Позже может появиться и "заряженная" модификация кроссовера с именем SQ5 Sportback. В Европе начало реализции рестайлинговых Audi Q5 и Q5 Sportback запланирован на весну 2021 года.