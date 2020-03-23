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Старинный Jaguar E-Type получил 400 лошадиных (Фото)

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Старинный Jaguar E-Type получил 400 лошадиных (Фото)
13:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

400-сильный рестомод Jaguar E-Type был представлен небольшой британской компанией, которая активно принимает заказы на создание подобного авто.

Небольшая британская фирма взяла за основу своего проекта старенький E-Type от компании Jaguar образца 1960-ых годов и оснастила его 400-сильным мотором.

Автомобиль, который был построен компанией Woodham Mortimer, занимающейся реставрацией машин и подготовки их к гонкам, назвал свой проект WM Sport GT. 

На первый взгляд, внешний вид машины довольно типичен для классического E-Type, однако при более внимательном рассмотрении выявляются некоторые различия. Был расширен кузов, который получил хромированную отделку.

Энтузиасты заметят нехватку "наездников" на бамперах. При отделке кресел использовалась кожа и алькантара. Также имеется новый объемный руль и сделанные на заказ педали.

Но самые большие изменения происходят под капотом. WM Sport GT может похвастать 4,7-литровым "проверенным в гонках" мотором, который производит около 400 лошадей. Крутящий момент посредством пятиступенчатой механической коробки передач передается на задние колеса, которые, кстати, "обуты" в шины Avon. Машина также получила дифференциал повышенного трения Powerloc.

Рестомод имеет вентилируемые дисковые тормоза с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми суппортами сзади. Есть также полностью регулируемые амортизаторы и завышенные пружины, а также усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости, чтобы обеспечить "

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уверенную управляемость" и комфорт во время езды.

В зависимости от выбранной спецификации, WM Sport GT будет стоить от 330 000 до 350 000 фунтов стерлингов.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Jaguar E-Type.
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