В Сети появились первые изображения пикапа Porsche Traykan

С X-Class Mercedes-Benz создал пикап, основанный на Nissan Navara, но кроме роскоши и престижа значка Mercedes он не очень отличается от множества других пикапов на рынке.

Мы все знаем, как продвигается Mercedes-Benz в мир пикапов, но это не помешало дизайнеру Аделю Бурасу задуматься о том, как может выглядеть потенциальный пикап от Porsche.

Бурас пошел по другому пути и создал автомобиль Porsche Traykan, похожий на настоящую спортивную машину, которая как раз и является пикапом.

Передняя часть пикапа Porsche оснащена парой светодиодных фар и световой планкой, соединяющей их. Кроме того, имеются две противотуманные фары внизу на переднем бампере, а также черная решетка радиатора и черные воздухозаборники.

Философия концепции "везде и всюду" становится особенно очевидной при взгляде сбоку, благодаря наличию внедорожных шин, усиленных колесных арок, боковых ступеней и повышенному дорожному просвету. В задней части Traykan находятся узкие задние фонари, относительно небольшая грузовая платформа и двойные выхлопные трубы.

Теперь, в то время как пикап Porsche звучит совершенно дико, с постоянным ростом чмсла полностью электрических пикапов Traykan мог бы заимствовать силовую установку у Taycan, которая обеспечила бы ему чудовищные уровни крутящего момента и ускорение спортивного автомобиля.