Pontiac Aztek: первые изображения внедорожника

Студия Abimelec Design поделилась своей работой через свою официальную страничку в Facebook.

С зеленым оттенком Aztek выглядит подходящим для использования в военных целях.

На самом деле, понятно, что именно это и заставило работать этот рендеринг.

Привлекательность бронированных автомобилей создает сумасшедшие пропорции этого внедорожника Pontiac, потому что, честно говоря, военные машины выглядят немного непропорционально.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это комплект огромных колес, которые поставляются в черном цвете. Новые покрышки улучшают другую проблему Aztek — маленькие колесные диски, которые у него когда-то были.

С несколькими бездорожными "прикосновениями" тут и там этот вымышленный Aztek вполне может сойти за самого привлекательного Aztek.