Автопроизводитель GAC представил новый внедорожник GS8 S

В ближайшее время стоит ждать новых подробностей о новинке.

Китайский автопроизводитель GAC поделился снимками своего нового спортивного внедорожника GS8 S, а также рассказал о некоторых подробностях.

Новинка выполнена на базе кроссовера GAC GS7, поэтому ее габариты получились меньше, чем у классического GS8.

Длина машины составляет 4 740 мм при колесной базе 2 720 мм. Ширина достигает 1 910 мм, а высота 1 775 мм.

Из экстерьера отметим массивную радиаторную решетку, которая разделена на секции широкими хромированными вставками. Также новинке достались иные бампера и обновленные фары. На двери багажника красуется индекс "S", указывающий на версию автоВ качестве мотора на безальтернативной основе используется 2,0-итровый турбодвигатель с отдачей 252 л.с. Работает силовая установка в тандеме с 6-ступенчатой АКПП.

Система полного привода доступна в качестве опции, в базовой комплектации автомобиль обладает ведущими передними колесами. Уже в стартовой версии автомобиль получает передние и задние парктроники, систему динамической стабилизации, датчики давления в шинах, ручник с электроприводом.

Максимальная комплектация отличается камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системой контроля полосы движения, атмосферной подсветкой салона, управлением качеством воздуха.