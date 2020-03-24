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Инновации: Geely Atlas Pro получит полный привод нового типа

Инновации: Geely Atlas Pro получит полный привод нового типа
20:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

В скором времени компания будет внедрять на свои машины систему полного привода нового типа.

Первой моделью, которая получит инновационную систему, станет кроссовер Geely Atlas Pro.

"Позже в этом месяце Geely Auto выпустит свой Bo Yue Pro AWD... с изюминкой. Обычный трехцилиндровый 1.5T приводит в действие передние колеса, а система 48G BSG — задние. Новый вид AWD", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что система e-4WD широко применяется и другими автопроизводителями. Особую популярность такой тип привода обрел в Японии. Его главным достоинством называется низкая себестоимость.

Сатклифф сопроводил свое сообщение видеороликом на китайском языке, в котором говорится, что расход топлива с использованием новой системы AWD должен достигнуть уровня 6,4 литра на 100 км.

Это примерно в 2 раза меньше, чем на стандартном Geely Atlas. Очевидно, что речь идет о 48-вольтовом моторе. Обычно такие агрегаты увеличивают совокупную отдачу силовой установки на 20% и сокращают объем вредных выхлопов на 15%. Презентация полного привода состоится 26 марта.

Модель была представлена в Китае еще летом прошлого года. Причем обновлению подвергся как экстерьер, так и техническая составляющая.

Согласно опубликованному Роспатентом документу, автомобиль станет на 25 мм длинее предшественника — 4 544 мм против 4 519 мм у обычного Atlas. Высота также увеличится с 1 694 до 1 713 мм. Ширина осталась неизменной и равна 1 831 мм.

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В движение Atlas Pro будет приводиться турбированным 1,5-литровым мотором, который выдает 177 л.с. мощности. Эта силовая установка разрабатывалась в сотрудничестве со специалистами Volvo.

В качестве трансмиссии — 6-ступенчатая "механика", 7-скоростной преселективный "робот" и 6-диапазонный гидромеханический "автомат" Aisin.

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Автомобиль, Авто, Geely, Geely Atlas Pro.
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