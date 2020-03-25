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Среда, 25.03.2020
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Toyota Sienna нового поколения станет гибридом (Фото)

Toyota Sienna нового поколения станет гибридом (Фото)
13:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Ожидается, что новинка получит 3,5-литровый V6 , пару которому составит электрический двигатель.

Toyota Sienna 2021 года, по-видимому, будет доступна только в качестве гибрида, если верить очевидной утечке информации.

На странице Instagram AllCarNews недавно была опубликована хитрая фотография, сделанная на собрании инсайдеров компании, которая подтверждает большую часть информации, полученной ранее.

Новое поколение минивэна должно быть представлено до конца года, а в движение модель, согласно просочившейся в Сеть фотографии, будет приводиться полностью гибридной линейкой силовых агрегатов.

Тем не менее, в 2020 году Highlander Hybrid отказался от своего бывшего 3,5-литрового двигателя в пользу гибридного 2,5-литрового рядного четырехцилиндрового двигателя, отдавая приоритет эффективности над скоростью. Поэтому не исключено, что Sienna последует этому примеру.

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Кроме того, согласно информации, которая попала в Сеть, японская марка готовится выпустить "совершенно новый кроссовер" этой осенью, который также будет только гибридным. Неясно, будет ли эта новая модель предстоящим Corolla Cross или воскресшей Venza. 

Эти движения силовых агрегатов неудивительны для Toyota, которая выпустила на рынок первый в мире серийный гибридный автомобиль - Prius прибыл в Японию в 1997 году.

С тех пор аккумуляторная технология компании стала дешевле и компактнее, что делает ее модельный ряд электрифицированных транспортных средств более разнообразным и доступным.

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Автомобили, Toyota, Авто, Новинки авто, Toyota Sienna.
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