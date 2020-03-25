Официально представлен обновленный Hyundai Tucson

Длина автомобиля составляет 4 545 мм при колесной базе 2 670 мм.

Корейская компания Hyundai представила обновленный кроссовер Tucson, предназначенный для китайского авторынка.

Впервые такая модель появилась на рынке в 2018 году – ее внешний вид напоминает стилистику более габаритного Santa Fe и отличается от модели.

В лицевой части машина получила новую решетку радиатора с горизонтальными секциями, также появились выштамповки на капоте.

Задние фонари получили новую начинку и были объединены в моноблок.

Для интерьера использовались более качественные материалы, а начинка еще в 2018 году у него была на высоком уровне. Можно отметить виртуальную панель приборов и экран мультимедийной системы с парящим эффектом.

Покупателям доступен всего один вариант силовой установки – им стал 1,6-литровый турбомотор с отдачей 177 лошадиных сил. Работает двигатель в тандеме с 7-диапазонным роботом.

В стартовой комплектации автомобиль оснащается системой переднего привода. Однако за доплату возможен вариант с четырьмя ведущими колесами.

Из технического оснащения выделим электронный "ручник", запуск двигателя с кнопки, адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы движения и автоматического торможения, кожаный салон и панорамную крышу в максимальной комплектации.