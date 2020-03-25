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Начались продажи рестайлинговой копии Renault Koleos (Фото)

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Начались продажи рестайлинговой копии Renault Koleos (Фото)
21:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Производитель оснастил новинку расширенным набором опций и новой автоматической трансмиссией.

Компания Dongfeng запустила на домашнем рынке продажи обновленной версии кроссовера T5 и его удлиненной версии T5L. После апгрейда SUV обзавелся новой коробкой-"автомат" и расширенным перечнем доступных опций.

Напомним, внешность (особенно в передней части) Dongfeng T5 имеет много общего с новым Renault Koleos.

А вот прайсы на китайский кросс куда бюджетнее. Стандартный T5 достигает в длину 4 550 мм при колесной базе в 2 720 мм. Приобрести его можно в шести модификациях.

Удлиненный T5L получает три ряда кресел, из-за чего его длина вырастает на 230 мм - до 4 780 мм. Список доступных комплектаций у него немного скромнее - четыре варианта исполнения.

В моторную гамму китайской копии Koleos входят полуторалитровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 1,6-литровый 204-сильный надувный движок. Ранее первый силовой агрегат сочетался с 6МКПП или вариатором.

Теперь же базовый мотор получил доступ к шестиступенчатому "автомату". "Старший" двигатель, как и прежде, работает в паре с семиступенчатым "роботом". Привод - безальтернативный передний.

Официально представлен обновленный Hyundai Tucson

В списке доступных для новинки опций значатся виртуальная "приборка", мультимедиа с гигантским вертикальным тачскрином, климат-контроль, камеры кругового видеообзора и многое другое.

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Renault, Продажа, Кроссовер, Renault Koleos, DongFeng.
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