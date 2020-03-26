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Инновационное топливо: Toyota начала производство водородного грузовика

Инновационное топливо: Toyota начала производство водородного грузовика
08:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Toyota делает следующий шаг в области водорода, потому что бренд начал работать над своим первым грузовиком с этим инновационным топливом.

Японский производитель начал разработку сверхмощного грузовика на топливных элементах. Компания делает это не самостоятельно, а "стучится в дверь" Hino Motors Ltd, которая является частью Toyota Group. Оба производителя говорят, что они полностью вовлечены в активную стратегию в отношении климатических проблем, и новое сотрудничество является частью этого.

Toyota выбирает водород, потому что это имеет большое преимущество для будущих водителей.

Поскольку грузовики обычно проезжают много километров по шоссе, для водителей важно иметь возможность быстро заправляться. Как сообщает speedme.ru, водородная технология считается идеальным решением благодаря возможности быстрой заправки.

В качестве основы для грузовика с водородом используется Hino Profia. В настоящее время он еще не доступен в Европе, но продается в большом количестве в других частях мира.

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Нужно немного подождать, прежде чем грузовик новых топливных элементах прибудет в Европу, потому что Toyota ориентируется в основном на японский рынок.

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Автомобиль, Toyota, Грузовик, Авто, Hino Motors Ltd.
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