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Новый кроссовер Nissan получил "имя"

Новый кроссовер Nissan получил "имя"
10:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Автопроизводитель зарегистрировал новое название для своего нового компактного кроссовера.

Японский автопроизводитель зарегистрировал новое название "Magnite", которое получит новый компактный кроссовер Nissan, длина которого меньше четырех метров.

Такой автомобиль по габаритам будет меньше Juke и будет предназначаться для рынка Индии.

По информации издания IndiaCarNews, название зарегистрировали сразу в нескольких вариациях: Nissan Magnite и Datsun Magnite. Модель изначально разрабатывалась именно для внутреннего рынка Индии.

Поэтому и габариты новинка получила скромнее, чем у модели Juke, так как в Индии автомобили до четырех метров облагаются наименьшей пошлиной.

На опубликованных производителем изображениях виден купеобразный силуэт, развитые колесные арки и светодиодная оптика.

Предполагается, что новый кроссовер построят на платформе CMF-A, которая ранее легла в основу кросс-вэна Renault Triber, а также хэтчбеков Renault Kwid и Datsun redi-GO.

В линейку моторов войдет 100-сильный агрегат объемом 1,0 литра, который будет сочетаться с механикой или роботизированной КПП. Привод в этом случае будет исключительно передним.

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Новинку официально представят во втором или третьем квартале нынешнего года. Пока что никакой информации о том, появится ли новинка на европейские рынке, нет.

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Автомобиль, Nissan, Авто, Название, Кроссовер.
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