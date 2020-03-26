Новый кроссовер Nissan получил "имя"

Японский автопроизводитель зарегистрировал новое название "Magnite", которое получит новый компактный кроссовер Nissan, длина которого меньше четырех метров.
Такой автомобиль по габаритам будет меньше Juke и будет предназначаться для рынка Индии.
По информации издания IndiaCarNews, название зарегистрировали сразу в нескольких вариациях: Nissan Magnite и Datsun Magnite. Модель изначально разрабатывалась именно для внутреннего рынка Индии.
Поэтому и габариты новинка получила скромнее, чем у модели Juke, так как в Индии автомобили до четырех метров облагаются наименьшей пошлиной.
На опубликованных производителем изображениях виден купеобразный силуэт, развитые колесные арки и светодиодная оптика.
Предполагается, что новый кроссовер построят на платформе CMF-A, которая ранее легла в основу кросс-вэна Renault Triber, а также хэтчбеков Renault Kwid и Datsun redi-GO.
В линейку моторов войдет 100-сильный агрегат объемом 1,0 литра, который будет сочетаться с механикой или роботизированной КПП. Привод в этом случае будет исключительно передним.
Новинку официально представят во втором или третьем квартале нынешнего года. Пока что никакой информации о том, появится ли новинка на европейские рынке, нет.