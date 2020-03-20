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Nissan обновил свой известный логотип (Фото)
Nissan обновил свой известный логотип (Фото)

Nissan обновил свой известный логотип (Фото)

Nissan обновил свой известный логотип (Фото)
18:34 Сегодня Телеграф

Nissan может в скором времени начать оснащать свои автомобили новым логотипом.

Заявка на оформление патента на новый логотип была подана в Великобритании, Перу, Уругвае, Чили и Аргентине.

Новый значек стал более минималистичным, лишился хромированной отделки существующего корпоративного логотипа и трехмерного дизайна.

Издание отмечает, что новый логотип стал двухмерным и монохромным, изменил шрифт. Однако была сохранена круглая форма.

Ранее такой логотип можно было увидеть на концепт-каре Nissan Ariya, представленном еще на Токийском автосалоне в 2019 году. Подсветка на значке электрического кроссовера почти точно соответствует новым заявкам на логотипы.

Кроме того, модели серии Nissan Z обзаведутся собственным логотипом, который был зарегистрирован в Канаде и Новой Зеландии. Он будет напоминать шильдик оригинального 240Z 1971 года выпуска.

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Ожидается, что первые машины с обновленным значком Z и другим логотипом Nissan появятся в ближайшие 1-2 года.

Напомним:

  • В Корее на принтере распечатали сверхточную копию нового Kia Sorento.
  • Поставки электромобилей Tesla в Японию запрещены.
  • Mercedes сообщил о том, что готов к трудным временам.
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Логотип, Nissan, Nissan Ariya, Nissan Z.
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