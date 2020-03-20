Nissan обновил свой известный логотип (Фото)

Nissan может в скором времени начать оснащать свои автомобили новым логотипом.

Заявка на оформление патента на новый логотип была подана в Великобритании, Перу, Уругвае, Чили и Аргентине.

Новый значек стал более минималистичным, лишился хромированной отделки существующего корпоративного логотипа и трехмерного дизайна.

Издание отмечает, что новый логотип стал двухмерным и монохромным, изменил шрифт. Однако была сохранена круглая форма.

Ранее такой логотип можно было увидеть на концепт-каре Nissan Ariya, представленном еще на Токийском автосалоне в 2019 году. Подсветка на значке электрического кроссовера почти точно соответствует новым заявкам на логотипы.

Кроме того, модели серии Nissan Z обзаведутся собственным логотипом, который был зарегистрирован в Канаде и Новой Зеландии. Он будет напоминать шильдик оригинального 240Z 1971 года выпуска.

Ожидается, что первые машины с обновленным значком Z и другим логотипом Nissan появятся в ближайшие 1-2 года.

Напомним: