Hyundai начал серийное производство седана Lafesta EV (Фото)

В Китае Hyundai Lafesta EV стоит от 25 до 28 тысяч долларов в зависимости от оснащения.

Пока европейский автопром закрывается на карантин, китайский рынок постепенно возвращается к нормальному существованию, и оттуда прилетает все больше любопытных новостей. Например, совместное предприятие Beijing Hyundai запустило производство и продажи новой модели, которую засветили еще прошлой осенью. Это электрическая версия локального седана Hyundai Lafesta.

На передней оси установлен электромотор с отдачей 184 л.с. и 310 Нм, а блоки литий-ионного тягового аккумулятора расположены не только под полом салона, но и в багажнике. Из-за этого заднюю многорычажку пришлось заменить более компактной полузависимой подвеской, благо платформа, общая с моделями i30 и Elantra, позволяет такую перестановку.

Общая емкость батареи по нынешним меркам невелика - 56,5 кВт∙ч.

Но это все равно больше, чем у близкой по формату глобальной модели Hyundai Ioniq Electric (38,3 кВт∙ч). Полная зарядка от розетки занимает 9,5 часа, а заявленная дальность хода - 490 км по старому циклу NEDC. По сравнению с бензиновой топ-версией электрическая Lafesta тяжелее на 218 кг и тянет на 1603 кг. Максимальная скорость - 165 км/ч.

Иное оперение с заглушкой вместо решетки радиатора сделало электрическую Лафесту чуть длиннее бензиновых вариантов: 4705 вместо 4660 мм. А в салоне появились новая, полностью виртуальная комбинация приборов и кнопочный пульт управления трансмиссией вместо рычага.

Напомним: