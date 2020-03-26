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Скрытая функция: в Tesla Model Y обнаружили уникальный тепловой насос (Фото, Видео)

Скрытая функция: в Tesla Model Y обнаружили уникальный тепловой насос (Фото, Видео)
16:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Тепловой насос в Tesla Model Y - одна из самых уникальных особенностей электрического кроссовера, которая отличает его от других транспортных средств в парке компании.

Не так давно американская компания приступила к поставкам своего бюджетного электрического кроссовера Tesla Model Y. Обычные владельцы радуются своей покупке и сразу обкатывают автомобиль, стараясь проехать как можно больше и получить удовольствие от управления машиной.

Но один из первых покупателей Tesla Model Y решил разобрать свой автомобиль. Это позволило ему обнаружить скрытую функцию в электрокаре.

До сих пор Tesla полагался эффективный электрический обогреватель салона и батареи. Его принцип работы довольно прост- ток проходит по проводу с внутренним сопротивлением, которое преобразует электрическую энергию в тепло, как в обогревателе или в обогреве сидений. С одной стороны, они эффективны благодаря рациональному расходу энергии - выделение тепла равно потребляемой электроэнергии.

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С другой стороны, когда на улице очень холодно и вы используете тепло для обогрева салона электромобиля, эта энергия расходуется из батареи, хотя могла бы использоваться для движения автомобиля, непосредственно влияя на пробег.

Пользователь Youtube с ником DÆrik опубликовал на своем канале видео с разбором автомобиля, в котором обнаружен тепловой насос. Тепловой насос в Model Y не должен воздействовать на запас хода напрямую.

Он работает через тот же контур хладагента кондиционера, и поэтому его лучше всего рассматривать как систему компрессора кондиционера, работающую в обратном направлении.

При охлаждении система сжимает хладагент в жидкость, а затем пропускает его через испаритель во внутренней части, где в результате испарения забирается тепло из внутренней части. Затем это тепло передается наружному воздуху через внешний конденсатор, а хладагент возвращается в компрессор.

Для обогрева кабины тепловой насос реверсирует этот поток, испаряя хладагент во внешнем теплообменнике, который теперь служит испарителем, отбирая тепло снаружи по мере испарения жидкого хладагента.

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Затем он конденсируется во внутреннем теплообменнике, который теперь функционирует как конденсатор.

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Все по теме:

Авто, Кроссовер, Электрокар, Tesla, Электрический кроссовер, Tesla Model Y, DÆrik.
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