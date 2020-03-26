Скрытая функция: в Tesla Model Y обнаружили уникальный тепловой насос (Фото, Видео)

Тепловой насос в Tesla Model Y - одна из самых уникальных особенностей электрического кроссовера, которая отличает его от других транспортных средств в парке компании.

Не так давно американская компания приступила к поставкам своего бюджетного электрического кроссовера Tesla Model Y. Обычные владельцы радуются своей покупке и сразу обкатывают автомобиль, стараясь проехать как можно больше и получить удовольствие от управления машиной.

Но один из первых покупателей Tesla Model Y решил разобрать свой автомобиль. Это позволило ему обнаружить скрытую функцию в электрокаре.

До сих пор Tesla полагался эффективный электрический обогреватель салона и батареи. Его принцип работы довольно прост- ток проходит по проводу с внутренним сопротивлением, которое преобразует электрическую энергию в тепло, как в обогревателе или в обогреве сидений. С одной стороны, они эффективны благодаря рациональному расходу энергии - выделение тепла равно потребляемой электроэнергии.

С другой стороны, когда на улице очень холодно и вы используете тепло для обогрева салона электромобиля, эта энергия расходуется из батареи, хотя могла бы использоваться для движения автомобиля, непосредственно влияя на пробег.

Пользователь Youtube с ником DÆrik опубликовал на своем канале видео с разбором автомобиля, в котором обнаружен тепловой насос. Тепловой насос в Model Y не должен воздействовать на запас хода напрямую.

Он работает через тот же контур хладагента кондиционера, и поэтому его лучше всего рассматривать как систему компрессора кондиционера, работающую в обратном направлении.

При охлаждении система сжимает хладагент в жидкость, а затем пропускает его через испаритель во внутренней части, где в результате испарения забирается тепло из внутренней части. Затем это тепло передается наружному воздуху через внешний конденсатор, а хладагент возвращается в компрессор.

Для обогрева кабины тепловой насос реверсирует этот поток, испаряя хладагент во внешнем теплообменнике, который теперь служит испарителем, отбирая тепло снаружи по мере испарения жидкого хладагента.

Затем он конденсируется во внутреннем теплообменнике, который теперь функционирует как конденсатор.