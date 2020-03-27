Volkswagen Golf получил первый тюнинг

Специалисты немецкого ателье ABT Sportsline не теряли времени и сделали запасные части для восьмой генерации хэтчбека.

Volkswagen Golf Mk8 от ABT комплектуется пружинами, которые опускают кузов на 25-30 мм, в зависимости от спецификации и двигателя. В дополнение к тому, что он выглядит спортивнее, новые настройки, которые также доступны для автомобилей с адаптивным управлением шасси (DCC), улучшают управляемость.

Несмотря на то, что он стал гораздо ниже, популярный хэтчбек все еще может быть оснащен большими колесами. Так, тюнеры могут установить комплект дисков серии ER-C размерностью 18 или 19 дюймов, обернутую в шины 225/40 спереди и 225/35 сзади.

Но на вершине линейки колесных дисков расположились черные FR-C с алмазной обработкой. Набор имеет диаметр 20 дюймов и совместим с шинами 235/30. Серия Sport GR с алмазной обработкой, черного матового цвета, доступна в тех же размерах.

В настоящее время тюнинг ограничивается новыми пружинами и колесными дисками, однако в ABT Sportsline заявили, что работают над новым пакетом дополнений. До начала лета ателье расширит предложение, включив в него увеличение мощности некоторых бензиновых и дизельных двигателей.