Скачать
Пятница, 27.03.2020
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
За сутки 60 тысяч случаев заражения: как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
За сутки 60 тысяч случаев заражения: как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
Челси собирается купить Нойера
Челси собирается купить Нойера
Венедиктов день, Фёдор-скотник: приметы и обряды 27 марта
Венедиктов день, Фёдор-скотник: приметы и обряды 27 марта

Volkswagen Golf получил первый тюнинг

Смотрите фото (3)
Volkswagen Golf получил первый тюнинг
09:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Специалисты немецкого ателье ABT Sportsline не теряли времени и сделали запасные части для восьмой генерации хэтчбека.

Volkswagen Golf Mk8 от ABT комплектуется пружинами, которые опускают кузов на 25-30 мм, в зависимости от спецификации и двигателя. В дополнение к тому, что он выглядит спортивнее, новые настройки, которые также доступны для автомобилей с адаптивным управлением шасси (DCC), улучшают управляемость.

Несмотря на то, что он стал гораздо ниже, популярный хэтчбек все еще может быть оснащен большими колесами. Так, тюнеры могут установить комплект дисков серии ER-C размерностью 18 или 19 дюймов, обернутую в шины 225/40 спереди и 225/35 сзади.

Но на вершине линейки колесных дисков расположились черные FR-C с алмазной обработкой. Набор имеет диаметр 20 дюймов и совместим с шинами 235/30. Серия Sport GR с алмазной обработкой, черного матового цвета, доступна в тех же размерах.

Volkswagen планирует выпустить недорогой электрокар ID.1

В настоящее время тюнинг ограничивается новыми пружинами и колесными дисками, однако в ABT Sportsline заявили, что работают над новым пакетом дополнений. До начала лета ателье расширит предложение, включив в него увеличение мощности некоторых бензиновых и дизельных двигателей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобиль, Volkswagen, Авто, Тюнинг, Хетчбэк, Volkswagen Golf.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
03 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
04 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
05 Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
Синоптики рассказали, какими будут последние дни марта
Синоптики рассказали, какими будут последние дни марта
Глава ВОЗ: Пандемия ускоряется, могут умереть миллионы
ВОЗ: Пандемия ускоряется, могут умереть миллионы
Меган Маркл нашла работу: что известно
Меган Маркл нашла работу: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь