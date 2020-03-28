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Seat больше не будет выпускать минивэны Alhambra

Seat больше не будет выпускать минивэны Alhambra
11:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Последние автомобили сойдут с конвейера в марте текущего года, после чего он уйдет в историю.

Испанский автопроизводитель SEAT объявил о прекращении производства и продаж своего минивэна Alhambra.

Напомним, что этот автомобиль был выполнен на платформе автомобиля Volkswagen Sharan.

Напомним, что первый SEAT Alhambra был собран в далеком 1995 году.

При этом соплатформенный Volkswagen Sharan также уйдет с рынка в нынешнем году, ближе к его концу.

Все дело в низком спросе на данные модели. Современные минивэны ушли далеко вперед по габаритам и уровню комфорта, а семиместные кроссоверы смотрятся предпочтительнее, чем нынешний SEAT Alhambra.

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Если вспоминать историю автомобиля, то первую смену поколения он пережил в далеком 2010 году, после чего еще два раза обновлялся – в 2015 и 2018 годах. 

Еще в 2016 году представители Seat заявляли о том, что собираются прекратить выпуск минивэнов – уже тогда было понятно, что Alhambra уйдет в прошлое.

Компания SEAT уже заявила, что полноценной замены автомобиль не получит, однако в скором времени должен появиться полноразмерный кроссовер Tarraco.

В будущем Seat планирует сосредоточиться на производстве автомобилей с электрической составляющей двигателя.

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Seat, Автомобили, Авто, Volkswagen Sharan, Alhambra.
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