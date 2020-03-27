Новая версия Chevrolet Trailblazer: появились изображения обновленного внедорожника (Фото)

С внешностью новинки нас знакомит китайский Минпром.

В Сети появились патентные изображения, показывающие, как будет выглядеть обновленный внедорожник Chevrolet Trailblazer.

Публичная премьера нового поколения Chevrolet Trailblazer состоялась еще весной 2019-го в рамках Шанхайского мотор-шоу. SUV обзавелся более скромными габаритами, остался без рамы и получил более бюджетный ценник.

Дизайн новинки соответствовал актуальным моделям бренда.

Обновленный внедорожник с патентных изображений получает новые бамперы с накладками серебристого цвета, удачно имитирующими металлическую защиту, переработанную решетку радиатора и измененные задние фары.

Покупателям Trailblazer изначально предложили в трех модификациях - стандартной, тюнингованной (Redline) и спортивной (RS). Так, спортивный Trailblazer получает красный декор внутри и снаружи, эксклюзивные коврики, сиденья с обивкой из кожи и контрастной прострочкой, педали с металлическими накладками, задний диффузор, эффектный аэродинамический обвес, легкосплавные диски на 19 дюймов.

В движение новый Chevrolet Trailblazer приводит 1,3-литровый 165-сильный турбомотор, сочетающийся с вариатором. Привод может быть передним или полным. На мотор и КП действует расширенная гарантия – восемь лет или 160 000 км пробега.

Дебют обновленного Trailblazer обещают организовать уже этим летом. Как проведенный апгрейд повлияет на стоимость внедорожника, пока не сообщается.

Напомним, что концерн General Motors остановил на модернизацию завод Detroit-Hamtramck в Детройте (D-HAM), на котором последние несколько лет собрали седаны Chevrolet Impala и Cadillac CT6. D-HAM станет электрическим хабом GM.