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Новая версия Chevrolet Trailblazer: появились изображения обновленного внедорожника (Фото)

Смотрите фото (4)
Новая версия Chevrolet Trailblazer: появились изображения обновленного внедорожника (Фото)
19:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

С внешностью новинки нас знакомит китайский Минпром.

В Сети появились патентные изображения, показывающие, как будет выглядеть обновленный внедорожник Chevrolet Trailblazer.

Публичная премьера нового поколения Chevrolet Trailblazer состоялась еще весной 2019-го в рамках Шанхайского мотор-шоу. SUV обзавелся более скромными габаритами, остался без рамы и получил более бюджетный ценник.

Дизайн новинки соответствовал актуальным моделям бренда.

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Обновленный внедорожник с патентных изображений получает новые бамперы с накладками серебристого цвета, удачно имитирующими металлическую защиту, переработанную решетку радиатора и измененные задние фары.

Покупателям Trailblazer изначально предложили в трех модификациях - стандартной, тюнингованной (Redline) и спортивной (RS). Так, спортивный Trailblazer получает красный декор внутри и снаружи, эксклюзивные коврики, сиденья с обивкой из кожи и контрастной прострочкой, педали с металлическими накладками, задний диффузор, эффектный аэродинамический обвес, легкосплавные диски на 19 дюймов.

В движение новый Chevrolet Trailblazer приводит 1,3-литровый 165-сильный турбомотор, сочетающийся с вариатором. Привод может быть передним или полным. На мотор и КП действует расширенная гарантия – восемь лет или 160 000 км пробега.

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Дебют обновленного Trailblazer обещают организовать уже этим летом. Как проведенный апгрейд повлияет на стоимость внедорожника, пока не сообщается.

Напомним, что концерн General Motors остановил на модернизацию завод Detroit-Hamtramck в Детройте (D-HAM), на котором последние несколько лет собрали седаны Chevrolet Impala и Cadillac CT6. D-HAM станет электрическим хабом GM.

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Внедорожник, Chevrolet, Изображение, Обновление, Chevrolet Trailblazer.
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