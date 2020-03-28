Выход Volkswagen ID.3 задерживается

На данный момент уже собранные электрокары ID.3 но пока не готовы к выходу на рынок.

Есть данные, что ускоренная разработка первого электрокара из семейства ID компании Volkswagen привела к тому, что пока программное обеспечение для ID.3 находится в очень "сыром" состоянии.

При этом стоит отметить, что софт на данном автомобиле отвечает за большинство функций. О данной проблеме первый раз стало известно ещё в конце прошлого года.

Тогда первую партию электромобилей "перепрошили" вручную на площадке возле предприятия Цвиккау.

Неправильная работа отдельных систем Volkswagen ID.3 может привести к полному их отключению. Но исправить проблемы с софтом в компании Volkswagen не могут, так как просто не хватает подобных специалистов.

Автопроизводитель рассматривает вариант старта поставок Volkswagen ID.3 с ограниченным функционалом программного обеспечения, который после устранения всех неполадок получит дистанционное обновление. Напомним, что по планам первый электрокар из семейства ID должен появиться в продаже летом 2020 года.

А за моделью ID.3 ожидается дебют и электрического кроссовера ID.4.