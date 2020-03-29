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Новый Mitsubishi Pajero представят в 2021 году

Новый Mitsubishi Pajero представят в 2021 году
11:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Прототип обновлённого Pajero был представлен в виде концепт-кара Mitsubishi GC-PHEV ещё 2013 году на автосалоне в Токио.

Стоит напомнить, что в 2019 году японская компания Mitsubishi объявила о прекращении выпуска внедорожника Pajero четвёртого поколения.

Теперь же появилась информация, что в следующем году может дебютировать Mitsubishi Pajero пятой генерации.

Тогда концепт имел в своём оснащении гибридный силовой агрегат на базе 3,0-литрового турбо-мотора V6 и электродвигателя. Итоговая производительность гибрида составляла 340 лошадиных сил. 

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Новое поколение Mitsubishi Pajero будет разработано на модульной платформе. Салон автомобиля получит три ряда сидений, и модель встанет на одну ступень выше нынешнего Outlander.

Планируется, что внедорожник получит гибридную силовую установку от версии Outlander PHEV. Речь идёт о 2,4-литровом атмосферном двигателе и двух электромоторах, расположенных на передней и задней оси.

Дебют новинки должен состояться в 2021 году, а на глобальном рынке внедорожник появится в 2022 году.

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