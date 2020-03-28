Маленький, но приятный: электрокар Wuling показал свой интерьер (Фото)

Wuling обещает предоставить еще больше информации в ближайшее время.

Китайский производитель Wuling продемонстрировал интерьер своего очень компактного городского автомобиля.

Городской EV с угловым дизайном, по словам его создателей, вдохновлен японскими кей-карами, а это означает, что маленький электромобиль получит очень оригинальный интерьер.

Это не совсем так, но все же интересно взглянуть на внутренности китайского карликового EV. Хотя блок-бокс имеет длину всего 2,92 метра, ширину 1,49 метра и высоту 1,62 метра, согласно Wuling, в нем могут разместиться четыре человека. На фотографиях интерьера видно, что заднее сиденье в EV должно вместить двух человек.

Места для ног, на первый взгляд, кажется много, но это вряд ли фактически будет так из-за высокого расположения заднего сиденья- под ним находится аккумуляторная батарея мощностью 9 или 14 кВт-ч. Багажное отделение без сложенного заднего сиденья, конечно, также незначительно, но если наклонить спинку вперед, багажное отделение вместит 740 литров.

У новичка Wuling есть поворотная ручка между передними сиденьями для управления коробкой передач и электрические стеклоподъемники. Синие акценты наносятся на сиденья и дверные панели, а горизонтальные линии проходят по всей ширине приборной панели. Также примечательно, что, по-видимому, доступ к багажному отделению обеспечивает очень маленькая дверь багажного отделения.

SAIC-GM-Wuling является совместным предприятием, созданным в 2002 году. Этот неназванный новичок является первым электромобилем марки, автомобилем, который демонстрирует внешность, вдохновленную значительно более крупной гоночной моделью Hong Guang Plus, выпущенной в прошлом году.

Wuling обещает предоставить больше информации, в том числе и название модели, в ближайшее время.