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Buick Encore GX получил новый дизайн и больше технологий

Buick Encore GX получил новый дизайн и больше технологий
14:26 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В надежде завоевать расположение покупателей самый современный кроссовер от Buick 2021 модельного года получает изменения как внутри, так и снаружи.

Buick Encore GX получил новый дизайн и больше технологий во всех комплектациях.

Буквально через несколько месяцев после официального дебюта в Северной Америке и всего через несколько недель после того, как некоторые автомобили фактически достигли дилеров по всей стране, Buick Encore GX уже "оброс" большим количеством слухов об обновлениях на 2021 год.

Новый Buick Encore GX будет поставляться с пересмотренными передними и задними панелями во всех комплектациях, за исключением тех, которые оснащены опциональным пакетом Sport Touring с уникальными колесами, окантовкой кузова и черной решеткой радиатора с красными акцентами.

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Внутри можно найти мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также спутниковое радио SiriusXM, включенное в стандартную комплектацию для всех моделей.

Базовый Buick Encore GX 2020 года, который находится в продаже у дилеров, обойдется в 25 095 долларов за вариант Preferred с передним приводом и 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом с тремя цилиндрами и вариатором. За дополнительные 2000 долларов можно получить полный привод, независимо от варианта.

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Автомобили, Техника, Авто, Новинки авто, Buick Encore GX.
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