В Казахстане запустили производство автомобилей Chevrolet Damas и Labo

Костанайский автозавод открыл казахстанско-узбекскую линию.

На Костанайском автомобильном предприятии была открыта казахстанско-узбекистанская линия по производству моделей марки Chevrolet.

Известно, что на автозаводе будут собирать сразу несколько моделей марки Chevrolet — Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt, Spark и другие.

Коммерческие модели Damas и Labo станут самыми доступными в этом сегменте на территории Казахстана, поэтому они станут соперниками для Lada Largus, VW Caddy, а также Peugeot Partner.

На первом этапе ежегодный выпуск новых автомобилей на совместном предприятии будет составлять порядка 26 тыс. единиц. Примерно половина от этого объёма будет экспортироваться в страны ближнего зарубежья.

А до конца текущего года на новой производственной линии появится 1 тыс. рабочих мест.