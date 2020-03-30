Honda Jazz получит аналоговые элементы управления

Все больше и больше производителей переходят на сенсорные элементы управления.

Японский автопроизводитель сделал то, что не делает ни одна другая марка, и вернулся к аналоговым элементам управления для некоторых функций нового Honda Jazz.

В то время как большинство производителей переходят на сенсорное управление, использую смартфоны в качестве своего вдохновения — такие решения можно встретить в последнем A3 от Audi — Honda решила вновь ввести аналоговые элементы управления отоплением и кондиционированием взамен сенсорным экранам, как в Jazz предыдущего поколения.

Начальник отдела электроники новой Audi A3 Мелани Лиммер заявила Autocar, что решение убрать некоторые физические кнопки было принято, поскольку "все больше и больше людей используют сенсорные функции смартфонов", и добавила, что новая система столь же удобна для пользователя, как и предыдущая.

Однако в Honda отмечают, что водителю приходится отвлекаться от управления автомобилем, чтобы взглянуть на сенсорную панель прежде, чем настроить температуру в салоне.