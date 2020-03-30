Заводы Toyota пока работать не будут в Европе

Toyota Motor пока не будет возобновлять производство на своих заводах в Европе.

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor не будет возобновлять производство на своих заводах в европейских странах как минимум до 20 апреля из-за распространения нового коронавируса.

Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Речь идет о предприятиях в Турции, Португалии, Великобритании, Польше, Чехии и Франции, не работающих с 16 марта.

Таким образом, в настоящее время не работают все заводы Toyota, относящиеся к Европейскому региону. В прошлом году Toyota произвела в Европе порядка 780 тыс. автомобилей.

Из-за коронавируса японский концерн ранее частично остановил производство на заводах в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.