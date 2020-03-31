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Парижский автосалон-2020 могут перенести через коронавирус

Парижский автосалон-2020 могут перенести через коронавирус
15:46 Сегодня Телеграф avtodream.org

Вспышка коронавируса привела к хаосу в обычном автомобильном графике событий.

Автосалон должен был проходить в своем обычном режиме с 1 по 11 октября. В настоящее время, работают лишь несколько павильонов, которые сосредоточены в основном на предоставлении бизнес-коммуникаций.

"Ничто не будет таким, как прежде, и этот кризис должен научить нас быть гибкими, креативными и более инновационными, чем когда-либо", - заявили организаторы автомобильного салона.

Отмена парижского шоу происходит вскоре после аналогичного решения в отношении Североамериканского международного автосалона 2020 года в Детройте.

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В этом случае выбор был сделан по решению Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США превратить культурный центр Cobo Hall, где много лет происходит это мероприятие, в полевой госпиталь для лечения случаев заражения COVID-19. Детройтское шоу продолжит свою работу в июне 2021 года.

Напомним, Фестиваль скорости в Гудвуде и автосалон в Нью-Йорке перенесены на следующий год. Женевский автосалон, который был запланирован на март этого года вообще не состоялся.

Автопроизводители отреагировали на ситуацию с коронавирусом закрытием своих заводов по всему миру, некоторые из них закрыты на одну, а то и две недели.

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Существует также проблема, что многие люди находятся дома и не могут купить новое ТС, что усугубляет влияние на весь автомобильный бизнес.

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Париж, Карантин, Перенос, Коронавирус, Covid-19, Парижский автосалон 2020.
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