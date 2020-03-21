Сервисные центры МВД будут регистрировать новые автомобили дистанционно

В условиях карантина сервисные центры МВД расширяют перечень административных услуг, которые будут предоставляться дистанционно. Это касается регистрации новых автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"Начиная с 21 марта 2020 года, очередные сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде для осуществления первой государственной регистрации новых легковых транспортных средств", - говорится в сообщении.
Для получения этой услуги собственник или уполномоченное им лицо может направить в очередной сервисный центр МВД следующий пакет документов:
заявление владельца и согласие на обработку персональных данных;
копию паспорта (с указанием места регистрации);
регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;
документ, где указана стоимость транспортного средства;
документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.
После проверки сканкопий документов работник назначает дату и время для получения оригиналов документов, внесение заявителем обязательных платежей и непосредственной выдачи свидетельства о регистрации и номерных знаков в этом сервисном центре МВД.
Напоминаем, в феврале 2020 года украинцы поставили на учет 623 легковых электромобиля, что на 67% больше, чем в феврале прошлого года. Такие данные опубликовал "Укравтопром".