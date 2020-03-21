Сервисные центры МВД будут регистрировать новые автомобили дистанционно

В Украине из-за карантина новые авто будут регистрировать дистанционно.

В условиях карантина сервисные центры МВД расширяют перечень административных услуг, которые будут предоставляться дистанционно. Это касается регистрации новых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Начиная с 21 марта 2020 года, очередные сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде для осуществления первой государственной регистрации новых легковых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Для получения этой услуги собственник или уполномоченное им лицо может направить в очередной сервисный центр МВД следующий пакет документов:

заявление владельца и согласие на обработку персональных данных;

копию паспорта (с указанием места регистрации);

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;

документ, где указана стоимость транспортного средства;

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.

После проверки сканкопий документов работник назначает дату и время для получения оригиналов документов, внесение заявителем обязательных платежей и непосредственной выдачи свидетельства о регистрации и номерных знаков в этом сервисном центре МВД.

Напоминаем, в феврале 2020 года украинцы поставили на учет 623 легковых электромобиля, что на 67% больше, чем в феврале прошлого года. Такие данные опубликовал "Укравтопром".