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Классический Alfa Romeo Giulia превратится в необычный суперкар

Классический Alfa Romeo Giulia превратится в необычный суперкар
18:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Команда Totem Automobili выпустит электрокар на базе классического Alfa Romeo Giulia.

Купе получит полностью углепластиковый кузов, который будет располагаться на алюминиевом шасси, а в качестве силовой установки выступит электромотор мощностью 525 л.с.

Необычный автомобиль будет базироваться на основе Alfa Romeo GT Junior 1300/1600 1970-х годов. От оригинального купе осталось лишь 10% оригинального шасси, которое было усилено стальным каркасом безопасности.

Автомобиль получил новые алюминиевые подрамники и подвеску с регулируемыми стойками Bilstein Clubsport. Кузов Alfa Romeo полностью изготовлен из карбонового препрега, который запекается при температуре 200 градусов Цельсия.

Аккумуляторная батарея емкостью 50,4 кВт*ч, состоящая из ячеек NMC 18650, погруженных в токонепроводящую жидкость Novec Engineered Fluid, будет располагаться под полом.

Она будет питать электромотор мощностью 525 л.с. с крутящим моментом 938 Нм, что позволит автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего лишь за 3,4 секунды. Запас хода на одном заряде составит 320 км. Клиентские машины получат поддержку быстрой зарядки.

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Рестмод также сможет похвастать коваными колесами в стиле оригинальной Giulia GTAm, а в салоне появятся два дисплея диагональю 3,5 дюйма на месте аналоговых приборов.

Качественное торможение будут обеспечивать компоненты Brembo GT-R с моноблочными суппортами и плавающими двусоставными дисками.

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Автомобиль, Alfa Romeo, Авто, Alfa Romeo Giuli.
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