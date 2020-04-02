Компания Toyota запатентовала название для "заряженного" C-HR

По ожиданиям версия GR Sport будет запущена в конце этого года.

Toyota зарегистрировала товарный знак для фирменной таблички "C-HR GR Sport", предполагая, что компактный кроссовер этой фирмы вскоре получит спортивную комплектацию.

Как и существующие модели Toyota Yaris GR Sport и Corolla GR Sport, в C-HR GR Sport будут использоваться те же механизмы, что и в стандартном кроссовере C-HR, но он будет оснащен спортивным пакетом стилей для экстерьера, вдохновленным предстоящей производительностью 250 л.с.

Модель Toyota должна быть достаточно простой для создания, так как она требует минимальных изменений кузова и интерьера кроссовера. Он также должен оказаться таким же прибыльным, как и существующие модели GR Sport фирмы, обе из которых пользуются успехом в Великобритании.

Пересмотр стандартного C-HR должен включать более широкий передний и задний бамперы, более глубокие боковые юбки, более крупные легкосплавные диски, защитное стекло и пару светодиодных фар. Как и Corolla GR Sport, покупатели также должны получить пару спортивных сидений и обновленный интерьер.

Поскольку C-HR GR Sport представляет собой чисто косметическую комплектацию, он будет предлагаться со стандартным ассортиментом двигателей кроссовера. Покупателям будет предложен выбор из двух четырехцилиндровых гибридных силовых агрегатов - 1,8-литровый мощностью 120 л.с. или 2,0-литровый мотор с отдачей 181 л.с.