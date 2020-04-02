Hyundai показал возможный дизайн "заряженных" кроссоверов

Дизайн выдержан в духе существующих N-моделей, но с большим уклоном в сторону улучшения аэродинамических показателей.

В настоящее время Hyundai предлагает только один автомобиль с высокопроизводительным кузовом N (что означает Namyang, где находится центр исследований и разработок Hyundai, а также Nürburgring) и это шумный Veloster N.

Компактный кроссовер Kona также может получить N-версию и недавно прототипа модели был замечен на тестах.

Однако в качестве первоапрельской шутки Hyundai выпустил рендер Palisade N, который был опубликован в Instagram, и надо признать, что внедорожник выглядит отлично. Palisade N выполнен в исполнении Performance Blue, цвета Veloster N, с красными акцентами на переднем сплиттере, боковых юбках и заднем диффузоре.

Он выглядит немного ниже и шире, а сзади он оснащен спойлером с опущенной крышкой и сдвоенными патрубками выхлопной системы. В настоящее время единственным вариантом мотора Palisade является 3,8-литровый V6 мощностью 291 л.с. в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, то же самый агрегат используется в его родном брате Kia Telluride.

Если бы этот Palisade N был реальным, он мог бы использовать более мощную версию силового агрегата от Genesis GV80 - 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, мощность которого составляет около 400 л.с.

Hyundai также дразнил рендером N-версий кроссовера Nexo с водородными топливными элементами, который доступен только для продажи в Калифорнии, и концепцией Prophecy electric.