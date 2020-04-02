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Первый электромобиль компании Skywell (Фото)

Первый электромобиль компании Skywell (Фото)
15:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Создатели хоть и поделились снимками авто, однако сведений о нем в текущий период почти нет.

В КНР появился ещё один автоконцерн: речь идёт о фирме Skywell Auto, которую в 2010-м основал Хуан Хуншен.

По габаритам это "одноклассник", кроссов Hyundai Santa Fe и Kia Sorento: новинка имеет длину в 4,7 метра, а расстояние между осями составляет 2,8 метра.

Однако в салоне есть лишь 5 мест, третий ряд не предложат даже за дополнительную плату.

Технические характеристики в данный момент не раскрываются, а приблизительный запас хода – 500 км по циклу NEDC. При этом известно, что электромобиль оснастят светодиодными фарами, виртуальными приборами, а ещё информационно-развлекательным комплексом. 

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Официально новая модель дебютирует летом, а начало продаж запланировано на третий квартал нынешнего года. В ближайшие 5 лет автопроизводитель собирается представить ещё 4 электрокара различных габаритов, для которых применят 2 модульные архитектуры: BE для небольших и доступных авто, CE – для моделей подороже.

К тому периоду производственный объем должен составить 300 000 авто в год.

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Электромобиль, Авто, Новинки авто, Skywell.
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