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Новый Toyota GR HiLux может получить мощный турбодизельный двигатель

Новый Toyota GR HiLux может получить мощный турбодизельный двигатель
18:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Конкурент Ford Ranger Raptor может получить новый турбодизель V6.

Вскоре после того, как стало известно, что новый Land Cruiser 300 Series, который появится в 2021 году, будет запущен с турбодизельным двигателем V6, эксперты предположили, что этот же двигатель может найти свой путь в "заряженном" варианте HiLux.

Особенности двигателя остаются засекреченными, но ожидается, что его мощность составит не менее 268 л.с. и 650 Нм крутящего момента.

Если модель GR HiLux получит этот двигатель, пикап имел бы значительно большую производительность, чем 174 л.с. и 450 Нм, предлагаемые нынешним 2,8-литровым дизельным двигателем.

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Кроме того, новый турбодизель V6, о котором идет речь, даст GR HiLux преимущество перед Ford Ranger Raptor с его показателями в 210 л.с. и 500 Нм.

Отметим, что японская компания пока никаких официальных комментариев не давала. Однако это может произойти, так как разработка нового турбодизеля V6 для LandCruiser не будет иметь наиболее экономичного смысла, если ее не использовать в других автомобилях.

НапомнимToyota планирует выпустить новый пикап GR Hilux. Японская компания разрабатывает высокопроизводительный вариант популярного пикапа.

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Все по теме:

Toyota, Двигатель, Toyota GR Hilux, Турбодизель V6, Land Cruiser 300 Series.
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