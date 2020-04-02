Lister Motor Company построит свой кроссовер на базе Jaguar F-Pace (Фото)

Lister Motor Company, которая традиционно использует для своих новинок разработки Jaguar, готовит новинку.

На официальной странице компании в Twitter появился тизер кроссовера Lister Stealth ("Стелс"), построенного на базе F-Pace.

Никаких подробностей, за исключением единственного изображения автомобиля и его названия, не приводится.

Очевидно, что за основу новинки был взят Jaguar F-Pace, и это не первый раз, когда Lister работает с этой моделью. В 2018 году британцы представили проект Lister LFP, однако от того кроссовера новинка Stealth отличается оформлением передней части.

Тираж Lister LFP составил 250 экземпляров. В компании его позиционировали как "самый быстрый в кроссовер в мире", так как его максимальная скорость составляла 322 километра в час. Это на 39 километров в час быстрее, чем у стандартного F-Pace, и на 13 километров в час больше, чем у Lamborghini Urus.

В движение Lister LFP приводил пятилитровый мотор от F-Pace SVR, который форсировали с 550 до 680 лошадиных сил. В арсенале Lister был и проект SUV-E на базе электрического Jaguar I-Pace.

От стандартного электрокросса вариант от Lister отличался доработанным шасси, искусственным звуком выхлопа и карбоновым обвесом. Как и в случае с LFP, электромобиль будет выпущен ограниченным тиражом и обойдется будущим владельцам в 125 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, рестайлинговый Jaguar E-Pace 2021 был замечен на зимних тестах.