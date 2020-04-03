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Toyota приостановит работу пяти заводов в Японии

Toyota приостановит работу пяти заводов в Японии
12:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Такие меры приняты из-за распространения нового коронавируса.

Крупнейший в Японии автомобилестроительный концерн Toyota Motor приостанавливает производство на своих заводах в стране.

Все пять предприятий находятся в префектурах Айти и Фукуока. Уточняется, что работу временно прекратят семь производственных линий Toyota, которые расположены на их территориях. Заводы вернутся к работе с 6 по 15 апреля. 

В Японии расположены 18 предприятий Toyota. С 23 по 25 апреля компания частично закрыла один из своих основных заводов в префектуре Айти, где были выявлены случаи заболевания новым коронавирусом у работавших там сотрудников.

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Автоконцерн Nissan продлил до конца апреля остановку работы своего завода в Сандерленде в Великобритании, производство которого прекратилось 17 марта.

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Автомобили, Toyota, Авто, Коронавирус, Заводы авто.
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