Toyota приостановит работу пяти заводов в Японии

Такие меры приняты из-за распространения нового коронавируса.

Крупнейший в Японии автомобилестроительный концерн Toyota Motor приостанавливает производство на своих заводах в стране.

Все пять предприятий находятся в префектурах Айти и Фукуока. Уточняется, что работу временно прекратят семь производственных линий Toyota, которые расположены на их территориях. Заводы вернутся к работе с 6 по 15 апреля.

В Японии расположены 18 предприятий Toyota. С 23 по 25 апреля компания частично закрыла один из своих основных заводов в префектуре Айти, где были выявлены случаи заболевания новым коронавирусом у работавших там сотрудников.

Автоконцерн Nissan продлил до конца апреля остановку работы своего завода в Сандерленде в Великобритании, производство которого прекратилось 17 марта.