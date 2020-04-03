Audi выпустит гибридную вариацию модели A8

Подзаряжаемая вариация у "восьмёрки" актуальной генерации уже имеется.

Как информирует портал Automotive News, начальство немецкой корпорации Audi решило сконцентрироваться на новой гибридной модификации седана A8.

Она обладает тяговым аккумулятором на 141 кВт/ч и способна проехать немного больше 40 км на одной лишь электротяге.

У новой гибридной версии данный показатель будет намного выше, хотя точных цифр специалисты в данный момент не раскрывают.

Говоря об электрокарах, то в текущий период времени инженеры немецкой марки в основном работают над линейкой электрических кроссов e-tron – как считают в корпорации, занять место в данном сегменте в данный момент намного важнее, чем в классе люксовых седанов.

Подобная смена может оказать влияние и на судьбу электрических вариантов моделей TT и R8, на выход которых ещё в 2019 году намекнули представители автоконцерна.