"Доступный" гибрид McLaren вскоре получит V6

Предполагается, что пока не имеющая названия новинка будет рассекречена летом и поступит в продажу до конца года.

Новинка дебютирует до конца текущего года.

В ближайшие месяцы британцы McLaren добавят в "младшее" семейство Sports Series подзаряжаемый гибрид. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники.

В отличие от всех прочих "Макларенов", использующих разные версии фирменного V8, этот гибрид получит V6 в сочетании с электромотором.

Гендиректор McLaren Майк Флюит говорит о гибридизации модельного ряда уже лет пять: предполагается, что к середине следующего десятилетия будут электрифицированы все спорткары и суперкары марки. Соответствующий опыт у компании уже имеется, но до сих пор она делала гибридами только модели флагманской линейки Ultimate Series: P1, P1 GTR и Speedtail. Из-за электрического довеска гибриды неизбежно становятся тяжелее, но Майк Флюит и исполнительный директор Дженс Лудман уверены, что инженеры в Уокинге способны компенсировать это использованием легких композитных материалов.

Ожидается, что новый "доступный" гибрид McLaren будет проезжать с выключенным ДВС всего около 32 километров. Судя по всему, производитель и не рвется за максимально большим "зеленым" запасом хода: ему важнее динамика на треке и существенная экономия топлива, которую при поездках на значительные расстояния может обеспечить даже маленькая батарея.

Флюит считает, что гибридизация сыграет ключевую роль в переходе к нулевому уровню вредных выбросов, причем он бы предпочел, чтобы этот переход был не слишком быстрым. Глава компании также подтвердил готовность выпустить стопроцентный электромобиль, но при этом выразил сомнение в том, что сама Великобритания готова к этому в плане инфраструктуры, цепочки поставок компонентов и тому подобного.