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Уникальный Mercedes 2009 года уйдет с молотка (Фото)

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Уникальный Mercedes 2009 года уйдет с молотка (Фото)
20:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

На аукцион Bring a Trailer выставлен один из 350 выпущенных SL65 AMG Black Series.

В далеком 2009 году немецкий автопроизводитель выпустил лимитированную версию своего купе Mercedes-AMG SL65, получившую название Black Series.

Каждый из 350 выпущенных экземпляров считался одной из самых экстремальных машин.

Под капотом располагался 6,0-литровый V12, мощность которого "раздули" с 612 л.с. в базовой моделе до 670 л.с. в исполнении Black Series.

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Кроме того, масса автомобиля снижена на 250 кг в том числе благодаря установке стационарной крыши вместо складной. Благодаря этому модель разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, что было почти рекордным временем 11 лет назад.

Тогда за автомобиль просили 304 350 долларов США.

Выставленный на аукцион экземпляр имеет порядковый номер "175". За 11 лет машина проехала всего 17 тыс. км. На момент публикации статьи за SL65 AMG Black Series давали 120 тыс. долларов США.

НапомнимMercedes сообщил о том, что готов к трудным временам. Поскольку из-за эпидемии нарушена логистика, цепочки поставок, автомобильный бизнес в США сталкивается с большими финансовыми проблемами.

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Аукцион, Mercedes, Mercedes 2009, Mercedes-AMG SL65, Black Series, Bring a Trailer.
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