Причина очевидна: автосалон в Пекине перенесли

По последним данным аналитического агентства стало известно, что организаторы Пекинского автосалона приняли решение перенести мероприятие.

Организаторы Пекинского автосалона приняли решение перенести данное мероприятие с 26 сентября на 5 октября вместо первоначального плана с 21 на 30 апреля.

Принято данное решение было из-за пандемии коронавируса. Согласно документ, который был опубликован на портале мероприятия, автосалон изначально планировался на новых и старых площадках Китайского международного выставочного центра в апреле, для того, чтобы в большем степени обезопасить участников и зрителей.

Отметим, что данное решение следует за аналогичными выборами и остальных крупных автомобильных мероприятий.

Так, уже был отменен Детройтский автосалон, Гудвудский Фестиваль скорости был перенесен на неопределенное время, а Парижский автосалон был превращен в бизнес-ориентированную встречу.