Коронавирус "ударил" по Volvo: продажи очень просели

Компания Volvo подвела итоги продаж за первый квартал 2020 года.

По всему миру было реализовано 132 тыс. автомобилей или на 18,2% меньше, чем годом ранее. Главную вину возложили на пандемию коронавирусной инфекции.

Реализация по итогам первых трех месяцев снизилась на 18,2% до 131 889 автомобилей. Сильнее всего продажи просели в Китае (-30,5%), на втором месте – Европа (18,5%), на третьем – США (11,7%).

Пик пришелся на март, когда продажи рухнули сразу на 31,2% до 46 435 автомобилей. Самые ощутимые потери зафиксировали дилеры на североамериканском рынке (-42,7%). В Европе спад составил 35%, а в Китае – 16,2%. Результаты продаж в Поднебесной немного лучше, в основном, благодаря восстановлению после эпидемии.

Бестселлером марки стал кроссовер XC60, второе место досталось XC90. На долю этих двух вседорожников приходится две трети всех продаж автомобилей Volvo в мире (67,9%).

Каждый шестой проданный автомобиль принадлежал к линейке Recharge (14,7%), в которой выпускаются гибридные и полностью электрические модели Volvo.