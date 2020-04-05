Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
"Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
"Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
Главные события недели: Коронавирус в Украине, внеочередное заседание Рады, увольнение Сивохо и другое
Главные события недели
Роналду хочет вернуться в Реал
Роналду хочет вернуться в Реал
Пройдите тест и узнайте, что Вам готовит будущее
Пройдите тест и узнайте, что Вам готовит будущее

Коронавирус "ударил" по Volvo: продажи очень просели

Коронавирус "ударил" по Volvo: продажи очень просели
20:33 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Компания Volvo подвела итоги продаж за первый квартал 2020 года.

По всему миру было реализовано 132 тыс. автомобилей или на 18,2% меньше, чем годом ранее. Главную вину возложили на пандемию коронавирусной инфекции.

Реализация по итогам первых трех месяцев снизилась на 18,2% до 131 889 автомобилей. Сильнее всего продажи просели в Китае (-30,5%), на втором месте – Европа (18,5%), на третьем – США (11,7%).

Пик пришелся на март, когда продажи рухнули сразу на 31,2% до 46 435 автомобилей. Самые ощутимые потери зафиксировали дилеры на североамериканском рынке (-42,7%). В Европе спад составил 35%, а в Китае – 16,2%. Результаты продаж в Поднебесной немного лучше, в основном, благодаря восстановлению после эпидемии.

Бестселлером марки стал кроссовер XC60, второе место досталось XC90. На долю этих двух вседорожников приходится две трети всех продаж автомобилей Volvo в мире (67,9%).

Модернизированный Volvo V90 Cross Country готовится к дебюту

Каждый шестой проданный автомобиль принадлежал к линейке Recharge (14,7%), в которой выпускаются гибридные и полностью электрические модели Volvo.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Продажи, Авто, Volvo, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
02 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
03 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 "Карантин такого масштаба в Украине впервые": в МВД объяснили, почему людей обязали носить с собой паспорт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
В Киеве могут запретить передвижение частного транспорта: Кличко озвучил условие
В Киеве могут запретить передвижение частного транспорта
Карантин: в Украине подорожал ряд продуктов питания
Карантин: в Украине подорожал ряд продуктов питания
Book Pitch: &quot;Книжный арсенал&quot; продлил прием заявок
Book Pitch: "Книжный арсенал" продлил прием заявок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь