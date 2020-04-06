Из прайс-листа Volkswagen Tiguan Allspace "пропал" полный привод

Volkswagen завершил поставки полноприводной версии Tiguan Allspace, более просторной 7-местной версии обычного Tiguan.

До сих пор и Tiguan, и Tiguan Allspace были доступны в различных вариантах, включая версии с полным приводом 4Motion.

Tiguan сохраняет полноприводные варианты, но они сразу исчезли из прайс-листа Tiguan Allspace.

Отключение версий с приводом 4Motion означает, что некоторые версии двигателей Tiguan Allspace также исчезают из прайс-листа. Например, сильные варианты 2.0 TSI мощностью 180 и 220 л.с. были доступны только в сочетании с полным приводом. Абсолютный топовый дизель 2.0 TDI на 240 л.с. также исчезает из списка поставки.

Возможность заказать 150 л.с. 2.0 TDI в сочетании с приводом 4Motion также остается в прошлом.

Volkswagen пояснил, что удаляет версии с приводом 4Motion из прайс-листа Tiguan Allspace, чтобы "уменьшить сложность предложения".

Volkswagen заявляет, что в некоторых европейских странах трехрядные кроссоверы Tiguan наиболее востребованы только с TSI и TDI мощностью 150 л.с., которые всегда оснащены трансмиссией DSG с семью передачами.